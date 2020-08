GUERINI: “Biagianti, una soluzione si troverà. Presenteremo una squadra degna alla città, sappiamo dove intervenire sul mercato”

Il Direttore dell’Area Tecnica Vincenzo Guerini interviene ai microfoni di Antenna Uno Notizie per fare il punto della situazione in casa Catania:

“Io sono a contatto tutti i giorni con la squadra, il gruppo sta lavorando molto bene. Il nuovo mister sta conoscendo i suoi giocatori, singolarmente, per conoscerli soprattutto in campo. La struttura ci consente di lavorare molto bene su questo aspetto. Fra qualche giorno avremo un confronto con il tecnico Raffaele, anche se io sono a contatto quotidianamente con lui. Ovviamente prima di fare possibili rivoluzioni, dobbiamo valutare gli attuali calciatori presenti in rosa. Anche perché gran parte dei giocatori hanno disputato degli ottimi play-off e un buon finale di campionato. Quindi vogliamo cambiare solo per migliorare ulteriormente la squadra”.

“Il nodo BiagiantI? Maurizio Pellegrino era già in contatto con Marco Biagianti quando sono arrivato io. Di sicuro non scopriamo oggi le qualità tecniche del calciatore, sappiamo quanto vale. Per mia esperienza posso affermare che sicuramente si troverà una soluzione, perché Pellegrino stima moltissimo Marco, che è molto attaccato alla città e al club. Si chiariranno da uomini. Noi stiamo valutando tutto e tutti. Sicuramente sappiamo dove intervenire e per scaramanzia non voglio parlare in anticipo, perché c’è il rischio di fare il gioco degli avversari. Dobbiamo lavorare in silenzio, con il compito di presentare una squadra degna alla città. Il tifoso catanese sa riconoscere quando una squadra mette il massimo, nonostante la delusione sportiva come dopo l’uscita dai play-off dello scorso Luglio. Non ci saranno giocatori che tireranno indietro la gamba, su questo non abbiamo dubbi”.

