SAPORETTI: anche il difensore attentamente visionato da Raffaele

Solamente cinque apparizioni con la maglia del Catania nella passata stagione. Davvero poche per attribuire una valutazione precisa sul rendimento offerto da Lorenzo Saporetti. Difensore classe 1996, non ha visto quasi mai il campo a seguito di fastidiosi problemi di natura fisica incontrati lungo il percorso. Titolare nelle primissime uscite, Saporetti ha vissuto un vero e proprio calvario. Adesso lavora nel ritiro di Torre del Grifo provando, magari, a convincere mister Giuseppe Raffaele. Al tecnico siciliano piacciono i profili duttili. In questo senso Saporetti possiede sia caratteristiche da difensore centrale (in una difesa a tre) che da terzino sinistro. Anche lui è sotto osservazione in questo periodo, vedremo se Raffaele gli concederà fiducia oppure opterà per il trasferimento di un ragazzo che, dopo la sfortunata esperienza dello scorso campionato, in ogni caso è in cerca di riscatto.

