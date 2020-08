DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Biondi: “Con Raffaele crescerò ancora, onorato di giocare per la mia città”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Ancora un altro anno di contratto, il Catania intende procedere con il prolungamento dell’accordo. Kevin Biondi, intanto, ribadisce tutta la sua voglia di rossazzurro al quotidiano nazionale:

“Un onore giocare per la mia città. Con Raffaele crescerà ancora, il nuovo tecnico sa come usarmi. Mi ha allenato nell’Igea di Barcellona tre stagioni fa e mi ha permesso di vivere un campionato importante per la mia formazione. Ho fatto più ruoli, poi ha scelto una collocazione nel tridente d’attacco. Si tratta di un allenatore capace sul piano tattico, ma anche sotto il profilo umano. Fa sentire importanti tutti i suoi calciatori”.

“Il prossimo campionato? Più che una Serie C, sembra una B2. Ma in ogni caso il girone meridionale è stato sempre molto combattuto. Derby col Palermo? Per i nostri tifosi, ma immagino anche per quelli rosanero, sarà un avvenimento di grande impatto emotivo e tattico. Mi piacerebbe giocare le due partite, ovviamente”.

