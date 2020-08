DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: Pagliara c’è, Tacopina… forse. Catania su De Francesco

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

L’edizione odierna del quotidiano nazionale si sofferma sulla figura di Fabio Pagliara, ribadendo le sue idee e che farà parte del progetto Catania. “La mia idea è di radicare sul territorio immagine e ruolo del Catania, ma anche di globalizzarlo toccando Paesi esteri che sono popolati da siciliani che hanno a cuore il nostro club”, le parole di Pagliara evidenziate. Forse ci sarà spazio anche per Joe Tacopina. A questo proposito l’attuale Segretario Generale della Fidal prosegue: “Se Tacopina, che non abbiamo invitato noi, dovesse chiamarci per un incontro ponendoci idee valide e utili per il futuro del Catania, sarà assolutamente il benvenuto”. Sul fronte calciomercato il nome nuovo è quello del centrocampista Alberto De Francesco, attualmente tesserato con la Reggina.

