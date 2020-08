MERCATO: non solo il Catania su De Francesco

Nelle ultime ore è stato accostato al Catania il valido centrocampista della Reggina Alberto De Francesco. Il 25enne ex giocatore dello Spezia è in uscita dal club calabrese che lo sta proponendo a numerose società di Lega Pro. Il profilo viene tenuto in considerazione dal Catania, ma per De Francesco, stando alle indiscrezioni emerse in questi giorni, ci sarebbero da segnalare – ad oggi – anche le opzioni Turris, Modena, Hercules, Mantova e Padova.

