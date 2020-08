DA ‘LA SICILIA’ – CALCIO SICILIANO, Grieco: “Sicula Leonzio, provo grande amarezza. Sembrava tutto a posto…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Tutto inutile, provo una grande amarezza”. Inequivocabile la delusione di Vito Grieco, ex centrocampista del Catania ed allenatore della Sicula Leonzio, dopo avere appreso la notizia della mancata iscrizione del club bianconero al prossimo campionato di Serie C. In un’intervista rilasciata al quotidiano locale, Grieco rivela di non avere avuto alcun sentore che sarebbe andata a finire così:

“La società ha sempre rispettato tutte le scadenze, non facendoci mai mancare nulla e organizzando al meglio i Play Out. Con 3 o 4 innesti di qualità e pensando al minutaggio ci saremmo divertiti. Il mio contratto scadeva nel 2021. Solo il 5 agosto alle 20.30 ho realizzato che non ci sarebbe stato più nulla. Ero il tecnico della Leonzio e volevo dare continuità al nostro percorso. Che peccato…”.

