LUCARELLI: buona la prima sulla panchina della Ternana

Primo test stagionale per la Ternana che, in amichevole, affronta il Teramo al “Bonolis” imponendosi con il risultato di 4-2. Sorride l’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli. Inizialmente le cose non vanno per il verso giusto, in quanto i padroni di casa si portano in vantaggio con Costa Ferreira (14′). La squadra di Lucarelli, però, trova una convincente reazione ribaltando il risultato fino a portarsi sull’1-3, per effetto dei gol di Vantaggiato (doppietta) e Partipilo. Ad inizio ripresa Cianci accorcia le distanze (12′), ma un’autorete di Tentardini consente ai rossoverdi di calare il poker (30′).

