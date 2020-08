MAXI LOPEZ (Sambenedettese): l’ex Catania in gol ma non basta, a sorpresa vince il Pineto

Allenamento congiunto e partitella per la Sambenedettese in cui militano gli ex rossazzurri Federico Angiulli e Maxi Lopez. Avversario, a Centobuchi, il Pineto iscritto al campionato di Serie D. Un pò a sorpresa, anche se quando si parla di calcio d’estate tutto è possibile, a riuscire ad imporsi è stato il team abruzzese. Una doppietta di Olcese sorprende la Samb nella prima mezz’ora di gioco. Poco prima dello scadere del primo tempo Maxi Lopez dimostra di non avere smarrito la confidenza con il gol, accorciando le distanze. Ma la realizzazione dell’argentino non basta per raddrizzare il risultato. Finisce 1-2 al termine dei 90′.

