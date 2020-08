MERCATO: Pinto, il futuro dipende da Raffaele. Un paio le alternative al terzino

Permanenza a Catania o futuro altrove? Il procuratore di Giovanni Pinto ha fatto chiarezza mercoledì ai nostri microfoni. Ha il contratto in scadenza a giugno 2021, ma questo non rappresenta una priorità al momento. Prima di ogni cosa, infatti, bisogna capire se le caratteristiche del terzino sinistro ben si sposano nel progetto tattico di mister Giuseppe Raffaele. La permanenza di Pinto passa, quindi, da cosa deciderà di fare l’allenatore. Solo in un secondo momento le parti discuteranno di un eventuale prolungamento contrattuale. Qualora il giocatore lasciasse Catania, la dirigenza valuterebbe un paio di alternative. Negli ultimi giorni, in questo senso, radiomercato ha accostato ai rossazzurri i nomi di Ciro Panico (Potenza) e Andrea Zanchi (nell’ultima stagione a Rieti). Più difficile, in teoria, arrivare al primo perchè il Potenza non se ne priverebbe a cuor leggero.

