MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 3 agosto a domenica 9 agosto si sono concluse ufficialmente varie operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, importante rinnovo in casa Virtus Francavilla blindando il difensore Fabio Delvino fino al 2023. Cambiamenti a Catanzaro con Diego Foresti neo Direttore Generale e Antonio Calabro in panchina: accordi biennali. Risoluzione contrattuale per il difensore Zhivko Atanasov, causa problemi familiari. La Viterbese, perso mister Calabro, lo sostituisce con Agenore Maurizi, il quale ha raggiunto l’accordo che lo lega al club gialloblu fino al 30 giugno 2021. A proposito di Viterbese, Paolo Cerroni e Aimone Calì entrano a far parte della rosa laziale dopo aver sottoscritto contratti di durata triennale. Entrambi i calciatori arrivano a titolo definitivo, rispettivamente da Ostiamare e Atalanta.

La Juve Stabia fresca di retrocessione in Serie C esonera il dirigente Ciro Polito e mister Fabio Caserta, assumendo Filippo Ghinassi come Direttore Sportivo. Il Monopoli, dopo avere confermato l’allenatore Giuseppe Scienza, affida l’incarico di responsabile dell’area tecnica della prima squadra e del settore giovanile biancoverde a Marcello Chiricallo per la stagione 2020-2021. Il club pugliese ha anche definito il nuovo staff tecnico della prima squadra: ruolo di preparatore atletico per Massimo Nardecchia, l’incarico di collaboratore tecnico sarà ricoperto da Giacomo Marasciulo. L’allenatore dei portieri biancoverdi, per il 5^ anno consecutivo, sarà l’esperto Francesco Monaco.

Il Catania ufficializza la nomina di Maurizio Pellegrino in qualità di Direttore dell’Area Sportiva, mentre la Ternana rende noto l’ingaggio di Cristiano Lucarelli (biennale). La neo promossa Turris annuncia l’ingaggio del portiere Alessandro Abagnale (classe 1998). Per lui si tratta di un ritorno: giovanissimo, infatti, difese i pali della porta corallina dal gennaio 2016 al giugno 2017 in Serie D. I campani hanno anche prelevato l’esterno offensivo Salvatore Sandomenico. Il giocatore Aniello Panariello, invece, ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla Paganese per un altro anno. Rinnovo biennale per il valido difensore dell’Avellino Giuliano Laezza, classe ’93. Intesa con il medesimo club sulla base di due anni di contratto per l’ingaggio del centrocampista Marco Silvestri (cl. 99′).

