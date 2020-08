MUJKIC: il Catania lo ritrova dopo il prestito in Slovenia

C’è anche Adis Mujkic (classe 2000) tra i calciatori inseriti nella lista dei convocati per il ritiro di Torre del Grifo Village. Il ragazzo fu prelevato dal Catania nell’estate del 2018. “Sono molto contento di fare parte di una grande squadra, ringrazio la dirigenza che mi ha portato qui – disse presentandosi alla stampa etnea – Sono nato in Norvegia ed ho giocato nelle giovanili della Nazionale bosniaca. Rappresenta un importante salto di qualità per me arrivare in Italia. Mi piace imparare sempre, in ogni situazione di gioco. Sarebbe bello emulare un calciatore come Ibrahimovic, bosniaco-svedese, ma per caratteristiche mi ispiro sicuramente a Neymar”.

Il profilo di Mujkic venne scovato dall’allora Direttore Sportivo rossazzurro Christian Argurio, che parlò del giocatore come “un ragazzo molto promettente, nato in Norvegia ma di passaporto svedese e bosniaco che ha scelto di giocare nella Nazionale bosniaca Under 19, attaccante esterno capace di ricoprire tutti i ruoli senza differenza di piede”.

E’ un calciatore di prospettiva, che lo scorso anno in ritiro fu provato dal precedente mister Andrea Camplone come mezzala offrendo spunti interessanti. La società, poi, ha optato per la cessione in prestito di Mujkic agli sloveni del Dekani. Adesso rieccolo in Sicilia, contrattualmente legato al Catania fino a giugno 2021. Si saprà ritagliare il suo spazio, oppure è nuovamente destinato a trasferirsi altrove?

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***