NODO PORTIERI: Furlan-Martinez, la situazione

Ci sarà spazio sia per Jacopo Furlan che per Miguel Martinez nella prossima stagione? Oppure la società opererà scelte diverse? Non ancora risolto il nodo portieri in casa Catania. Rispetto ai giorni scorsi le novità riguardano almeno 2-3 richieste che si sarebbero registrate per entrambi. Lo spagnolo ha tanta voglia di Catania, ma dopo molta panchina quest’anno vorrebbe trovare più spazio a difesa dei pali. E l’annullamento della Coppa Italia Serie C non aiuta in ottica minutaggio. Qualora restasse ai piedi dell’Etna, la società potrebbe affiancargli un nuovo portiere, magari più esperto e che sia disponibile ad accettare eventualmente un ruolo da vice Martinez. Anche Furlan, dal canto suo, sarebbe felice di rimanere dopo alcune incomprensioni con l’ex allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli che gli preferì Martinez ai Play Off. Dalle ultime indiscrezioni pare che si vada verso la permanenza dello spagnolo e la cessione di Furlan, ma lo scenario può mutare nelle prossime ore.

