PAGLIARA: “Molti avevano dato il ‘de profundis’, invece il Catania è vivo. Undici leoni in campo”

Fabio Pagliara celebra sui social l’ufficialità dell’iscrizione del Catania al campionato di Serie C 2020/21, dopo averne dato anticipatazione l’avvocato Giovanni Ferraù:

“La cosa eccezionale, dammi retta, è essere normale” (Lucio Dalla)

Primo passo compiuto.

L’obiettivo è far tornare in breve tempo il Catania ad essere una Società che non debba gioire per l’iscrizione al Campionato di C.

Oggi, però, è un gran giorno, perché molti davano questa iscrizione come una cosa impossibile e avevano già intonato il “de profundis” e pubblicato “fake news”.

Siamo vivi, iscritti, e porteremo in campo undici leoni in maglia rossazzurra.

Evviva.

#11700″.

