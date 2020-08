RAFFAELE: tre sistemi di gioco per plasmare un Catania che vinca e diverta

Come sarà il Catania targato Giuseppe Raffaele? Sicuramente dinamico, veloce, aggressivo e propositivo nelle intenzioni dell’ex allenatore del Potenza che imposterà tatticamente la squadra valorizzando al meglio le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Vincere divertendo, questo l’obiettivo ambizioso del mister. C’è curiosità intorno alla squadra che, da sabato, svolge allenamenti collettivi a Torre del Grifo. Aspetto fondamentale per assimilare meccanismi e schemi di Raffaele, consentendogli di valutare nel dettaglio le individualità della rosa.

Dalle indiscrezioni raccolte, sarebbero tre i sistemi di gioco contemplati dal tecnico siciliano: in primis il 4-3-3, in seconda battuta il 3-4-3, terza soluzione il 3-5-2. Ciascun modulo, ovviamente, con tutte le varianti del caso in fase di possesso e di non possesso. Il trainer di Barcellona Pozzo di Gotto si sta schiarendo le idee su un organico ritenuto per grandi linee competitivo, a cui verranno aggiunti alcuni tasselli in ogni reparto per renderlo funzionale alle attuali esigenze tattiche. Non stravolgendo i contenuti di un’ossatura già di per sè di livello per la categoria.

