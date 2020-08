SERIE A – Mihajlovic: anche l’ex Catania positivo al Coronavirus

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic positivo al Covid-19. Il tecnico ex Catania, rientrato dalle vacanze in Sardegna, è in isolamento. Mihajlovic è asintomatico, resterà in quarantena per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale. Domani saranno fatti i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra. Nelle ultime ore aumentano i casi di Coronavirus nel calcio italiano. Positivi anche Erik Pulgar e Ghidotti della Fiorentina. Il Benevento, oltre al caso comunicato alcuni giorni fa, ne ha reso noto un altro proprio nella mattinata di oggi. Infine tre positivi nella Spal, fresca di retrocessione in B.

