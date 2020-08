RIZZO, l’ex Catania entusiasta di Trieste: “Ho voglia e tanta fame, ancora mi posso mangiare il mondo”

Tutto l’entusiasmo di Giuseppe Rizzo, neo acquisto della Triestina, sulle colonne de Il Piccolo:

“Sono contentissimo di venire a Trieste e non vedo l’ora di iniziare. Cosa mi ha convinto? Il progetto Triestina e i compagni che ho avuto e che ovviamente ho sentito (Lodi e Sarno, ndr). Mi hanno detto che Trieste è una città bellissima e la Triestina una grande società, dove c’è proprio tutto per fare bene. Con loro mi trovo a meraviglia: Ciccio ha giocato tanti anni in serie A, ha un piede che mette la palla dove vuole ed è super nelle punizioni, Vincenzo è un ottimo dribblatore dal grande estro. Ho appena 29 anni, ho voglia e tanta fame, ancora mi posso mangiare il mondo. E con questa fame spero di aiutare la Triestina a risalire in Serie B, dove io ho giocato tanti anni, sarebbe davvero un sogno. Ma di obiettivi non voglio parlare: anche a Catania ho cercato di vincere il campionato ma non ci sono riuscito, quindi non dico niente”.

