SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Dal Catania al Bari, con Lucarelli pronti a sfidare le corazzate”

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, motiva la scelta di puntare su mister Cristiano Lucarelli per la sostituzione di Fabio Gallo, ai microfoni del Corriere dello Sport:

“Ufficializziamo ciò che ho pensato possa funzionare. Credo in questa soluzione, può dire molto da tecnico dopo averlo fatto da calciatore. Si è tolto grandi soddisfazioni quando giocava, in panchina ha avuto per ora poche opportunità dopo aver vinto lo scudetto con gli Allievi del Parma. La Ternana è la sua vera occasione, lo è anche per noi con lui. Ci toccherà ancora il girone C, dove ci saranno le supercorazzate Palermo, Bari, Catania, le retrocesse Trapani e Juve Stabia. Ci sono squadre che hanno fame e storia, si annuncia una B2. Ci faremo trovare pronti per sfidarle, ho preso Lucarelli per questo. Siamo pronti a combattere, ho scelto un uomo che sa farlo”.

