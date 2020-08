CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Jacopo Dall’Oglio, statistiche del centrocampista mamertino

Jacopo Dall’Oglio era stato uno degli acquisti più significativi dello scorso calciomercato estivo. A lungo inseguito dalla precedente dirigenza del Catania, il giocatore si unì al club etneo da svincolato dopo aver militato cinque stagioni a Brescia vincendo un campionato di Serie B.

Avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza del centrocampo rossazzurro (coniugando quantità, qualità ed esperienza in categorie superiori), invece è incappato in una stagione da dimenticare, in cui ha giocato “a singhiozzo” e fatto pesare i numerosi cartellini ricevuti (8 ammonizioni e 2 espulsioni per doppio giallo).

Le presenze stagionali di Jacopo Dall’Oglio in gare ufficiali sono state 21 in tutto, di cui 17 in campionato, 3 in Coppa Italia di Serie C e 1 in Coppa Italia maggiore. Il centrocampista mamertino è rimasto in campo per 1.108′, di cui 909′ in campionato, 145′ in Coppa Italia di Serie C e 54′ in Coppa Italia maggiore. Le statistiche complementari includono anche due assist e un gol realizzato alla Paganese su calcio di punizione.

