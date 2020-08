SERIE C – Scienza (all. Monopoli): “Sarà una mini B con Catania e altre 5-6 big”

Il girone C di Serie C si preannuncia più difficile del solito quest’anno. Il Monopoli proverà a disputare ancora una volta un campionato ad alti livelli, ma il tecnico Giuseppe Scienza sottolinea che sarà abbastanza complicato per i biancoverdi ripetersi:

“L’obiettivo è di mantenerci nelle sfere alta classifica ma migliorare la posizione dello scorso anno vuol dire rischiare di vincere il campionato. Per le potenze economiche che dobbiamo affrontare non sarà facile. Il miglioramento di classifica sarebbe clamoroso, se guardiamo che ci saranno big come Palermo, Bari, Catania, Catanzaro e forse Foggia, insieme alle retrocesse Trapani e Juve Stabia, in un campionato che sembra una mini serie B. Siamo ormai consolidati e dobbiamo cercare di restare nelle prime posizioni. Avremo tante partite ravvicinate domenica-mercoledì e farà la differenza chi costruirà rose importanti e avrà meno infortuni possibili”.

