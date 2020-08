SERIE C – Triestina: aumentano gli ex Catania in alabardato, accordo con Rizzo

Nei mesi scorsi ha deciso di non proseguire l’avventura con la maglia del Catania, non accettando la proposta di estensione del contratto in scadenza a giugno fino al 31 agosto. Adesso il centrocampista Giuseppe Rizzo ha trovato nuova sistemazione in Serie C. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com, l’ex rossazzurro avrebbe trovato l’accordo con la Triestina firmando un biennale con opzione per il terzino anno. A Trieste ritrova gli ex Catania Francesco Lodi e Vincenzo Sarno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***