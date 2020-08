SERIE A – Quota 300 panchine per l’ex Catania Mihajlovic

Si avvicina il record personale di panchine in Serie A per Sinisa Mihajlovic, raggiungendo quota 300 in occasione del match Bologna-Torino. Il tecnico serbo, come riporta footstats.it, si è seduto sulla panchina di sei differenti società raccogliendo un totale di 103 vittorie e 105 pareggi, per complessive 208 gare a punti, 91 sconfitte. L’8 novembre 2008, quando l’ex difensore nato a Vukovar faceva il suo esordio come mister nel massimo campionato italiano: avversaria la Rom.- Al triplice fischio di Orsato il punteggio recitava 1-1. Con la tuta rossoblu, al momento il matrimonio più duraturo, ha preparato 75 match. Ecco quindi la Sampdoria con 64, il Torino con 57, la Fiorentina con 48, il Milan con 32, infine il Catania con 23.

