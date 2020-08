DA POTENZA: “Raffaele, il club attende risposte”

Nome accostato nei giorni scorsi soprattutto al Catanzaro, da qualche tempo la pista calabrese sembra essersi raffreddata con Giuseppe Raffaele balzato in pole per la panchina del Catania. Presto sapremo se il passaggio in rossazzurro o presso altro club si concretizzerà. Intanto il Potenza, secondo quanto riportano i colleghi di tuttopotenza.com, ha capito che la società rossoblu potrebbe non rappresentare in questo momento la prima scelta di mister Raffaele. L’A.D. Flammia sarebbe stato incaricato di sondare l’allenatore siciliano per capire definitivamente, entro domenica sera, cosa voglia fare. La sensazione è che Salvatore Caiata iscriverà la squadra al prossimo campionato, ma resta incertezza sul futuro rossoblu con il tecnico sempre più vicino a lasciare Potenza.

