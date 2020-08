SOTTIL: difficile per l’ex Catania la riconferma sulla panchina del Pescara

Sta per scadere il contratto di Andrea Sottil con il Pescara. Adesso l’ex allenatore del Catania è chiamato a vincere i Play Out contro il Perugia per evitare una clamorosa retrocessione in Serie C. Il Presidente Daniele Sebastiani, a proposito del futuro del tecnico di Venaria Reale, non si è sbilanciato più di tanto sottolineando – ai microfoni di tuttomercatoweb.com – che “il mister sa di dover finire il campionato nel migliore dei modi, poi parleremo anche con lui”. La società biancazzurra, quindi, lascia la porta socchiusa a Sottil, ma riteniamo che difficilmente proseguirà l’avventura in Abruzzo a prescindere dall’esito stagionale.

