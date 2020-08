La seconda serie di tamponi ed i test sierologici hanno escluso positività al Covid-19 nel gruppo rossazzurro, permettendo così la programmazione e lo svolgimento dei primi allenamenti collettivi a Torre del Grifo: in mattinata, lavoro in palestra; nel pomeriggio, esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini di mister Raffaele. Differenziato per lo sloveno Barisic. Domenica, in programma una doppia seduta per il Catania.

