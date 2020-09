RAFFAELE: “Obiettivo arrivare al campionato con un buon minutaggio. Manca qualcosa in difesa. Spero in una riapertura totale degli stadi”

Vigilia di Catania-Notaresco. Mister Giuseppe Raffaele fa il punto della situazione in casa rossazzurra – attraverso i canali ufficiali del club – quando si avvicina il primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia:

“Sicuramente è importante per noi cominciare a giocare. Sarà intanto un rompere il ghiaccio perchè purtroppo è stato un pre-campionato stranissimo e difficile per tutte le squadre. Non vediamo l’ora di scendere in campo trovando quella verve agonistica, quell’adrenalina importante da portare in campionato. Abbiamo cercato di sviluppare nel migliore dei modi tutto il volume di lavoro, mettendo in pratica le cose portate avanti senza averle potute testare attraverso vere e proprie amichevoli. Voglio vedere a che punto siamo a livello individuale e generale”.

“E’ stato un pre-campionato frastagliato, con arrivi di giocatori in momenti diversi e quindi dobbiamo essere bravi ad avere la pazienza e la bravura di portarli in campionato coi tempi giusti. Lavorando nell’ottica di trovare omogeneità nel gruppo. Può darsi che la forma sia diversa tra i giocatori stessi per i tempi in cui si è lavorato insieme. C’è curiosità, l’obiettivo è quello di sfruttare la partita col Notaresco è arrivare al campionato con un buon minutaggio in squadra. Sicuri indisponibili Pinto, Silvestri – squalificato – e qualche altro giocatore non al top della condizione. Qualcuno è da valutare in base al minutaggio che può avere, essendo arrivato in ritardo rispetto agli altri. Tranne 3-4 situazioni, per il resto metterò la formazione migliore del momento. La squadra ha lavorato bene, sempre con voglia”.

“Quanti moduli ho provato? Ci siamo soffermati molto sui concetti, abbiamo avuto delle difficoltà a completare un determinato reparto. Per quanto riguarda la difesa a tre abbiamo trasferito dei concetti ma per raggiungere il massimo dell’espressione di squadra è necessario rifinire qualcosa nel reparto arretrato. Spero in una riapertura degli stadi, anche totale con le dovute precauzioni. Il calcio è della gente, giocare senza pubblico è assolutamente limitativo anche per noi che siamo protagonisti. Allenare il Catania e non poter vedere lo spettacolo del nostro stadio non mi lascia contento. Spero tutti insieme di partecipare per ottenere i tre punti la domenica”.

VIDEO: Le parole di mister Giuseppe Raffaele verso Catania-Notaresco

