TORRE DEL GRIFO: svolta la rifinitura in vista del Notaresco

Nota ufficiale Calcio Catania

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, la seduta di rifinitura in vista della gara con il San Nicolò Notaresco, in programma domani alle 19.00 e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/21. Dopo il riscaldamento e gli esercizi di reattività, il gruppo si è dedicato ad approfondimenti tattici. In chiusura, soluzioni su palla inattiva. Convocati tutti i calciatori a disposizione.

