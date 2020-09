CATANIA: iniziata la vendita delle Card

Dalle 11.07 di oggi, giovedì 10 settembre, le Catania Card 11.700 – nominative e non cedibili – sono in vendita su ticketone.it e nelle due sedi del Catania Point, a Torre del Grifo Village e in Corso Italia 84 a Catania. La quota di adesione varia da 180 a 1000 €, a seconda dei profili scelti: disponibili le opzioni Silver, Gold, Platinum ed Élite. Cliccando qui sono disponibili, in formato PDF, le info dettagliate sulle quattro opzioni disponibili.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 11700@calciocatania.it oppure il sito 11700.it

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***