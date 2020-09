CATANIA – NOTARESCO: sarà anche l’occasione per una chiacchierata di mercato su giocatori etnei

Mercoledì sera, esordio stagionale per Catania e Notaresco allo stadio “Angelo Massimino” in Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno la voglia di ben figurare, provando ad accedere al turno successivo dove il Pescara attende la vincente della sfida in Abruzzo.

Sarà anche un modo affinchè le dirigenze dei due club tornino a discutere di calciomercato dopo averlo fatto fino a qualche anno fa. Tra i giocatori trattati ricordiamo l’esterno offensivo classe 1999 Michael Liguori, attualmente in forza alla Recanatese. Adesso il Catania intende mettere alcuni giovani in regime di addestramento tecnico, cedendone invece altri in prestito. Ecco che il Notaresco potrebbe manifestare interesse per qualche profilo trasferibile a titolo temporaneo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***