CATANIA – PAGANESE: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento allo stadio “Angelo Massimino” per l’esordio del Catania in campionato contro la Paganese. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 1.44 e 1.57; la “X” tra 3.80 e 4.00; il “2” intorno a 5.50 e 6.25. Catania, quindi, con il favore del pronostico ma il calcio insegna che non esistono partite dall’esito scontato, vedi il clamoroso ko di mercoledì sera al cospetto del Notaresco in Coppa Italia.

In relazione alle quote Under/Over dell’incontro, più probabili l’Over 1,5 e Under 3,5 rispettivamente bancate a 1.26/1.28 e 1.27/1.28. Le quote per ‘somma gol finale’ indicano come più facilmente ipotizzabile che la gara si concluda con un numero complessivo di 2 o 3 gol: valore intorno a 3.25/3.90 nel primo caso, 3.75/4.50 nel secondo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***