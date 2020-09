SERIE C – Primicile (D.G. Turris): “Motivo d’orgoglio affrontare squadre di città importanti come Catania”

Rosario Primicile, Direttore Generale della Turris, ai microfoni di notiziariocalcio.com parla del girone C del campionato di Serie C in cui la squadra campana neo promossa è stata inserita:

“Vogliamo fare un campionato tranquillo, consolidarci in questa categoria, ma non possiamo nascondere che ci sia tanto entusiasmo e i tifosi si sono fatti sentire, anche con abbonamenti in un periodo a dir poco confuso. Sarà un raggruppamento di ferro, alcuni lo definiscono una B2. Siamo orgogliosi di partecipare e affrontare squadre di città importanti come Bari e Catania, formazioni attrezzate come Palermo e Catanzaro. Noi cercheremo di fare il nostro campionato e divertirci”.

