COPPA ITALIA: eliminazione al primo turno, quei precedenti confortanti con Marino in panchina

L’eliminazione in Coppa Italia per mano dei dilettanti del San Nicolò Notaresco è un boccone amaro da digerire per il Catania. La prima partita ufficiale del nuovo ciclo societario ha avuto come esito la sconfitta dopo i tempi supplementari su un terreno ai limiti della praticabilità. Dal confronto con la squadra abruzzese è possibile ricavare comunque uno spunto di riflessione prettamente statistico.

Il Catania è uscito al primo turno in due precedenti occasioni da quando la Coppa Italia è strutturata con eliminatorie in gara secca: erano gli anni 2005 e 2006. Nella prima circostanza i rossazzurri allenati dal tecnico marsalese Pasquale Marino furono eliminati dal Pisa dopo i calci di rigore (errore di Orazio Russo dal dischetto), allorquando i tempi regolamentari erano terminati sul punteggio di 1-1 in virtù delle reti di Riccardo Nardini e Rubens Pasino.

L’anno successivo la compagine etnea, fresca di promozione in Serie A, cedette le armi al Taranto per 2-0. Fu una partita nervosa, con quattro espulsi (Silvestri, Corona, Spinesi, cui seguì l’allontanamento di mister Marino dall’area tecnica), in cui a fare la differenza furono le reti siglate da Emanuele Catania e Manuel Mancini in favore dei padroni di casa. Pur avendo “salutato” con largo anticipo la Coppa Italia, ambedue le stagioni si conclusero trionfalmente per i colori rossazzurri: promozione in Serie A seguita dal mantenimento della categoria principe un anno più tardi.

