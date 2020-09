IZCO indica la strada: “Testa bassa e lavorare”

C’è ancora delusione per l’esordio amaro in Coppa Italia, ma anche voglia di riscatto immediato. Mariano Izco, che mercoledì sera ha indossato la fascia da capitano nel corso della partita che il Catania ha perso contro il Notaresco, ricomincia archiviando il sorprendente ko casalingo maturato in Coppa Italia. “Testa bassa e ricominciamo a lavorare”, le parole del centrocampista argentino sui social che evidentemente conosce il lavoro come unica ricetta per ripartire al meglio in vista del campionato.

