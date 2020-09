CURIALE saluta i tifosi del Catania: “Vi ho amato con tutto me stesso, meritate di più”

L’attaccante ormai ex Catania Davis Curiale saluta via social i tifosi rossazzurri, dopo essere ufficialmente passato al Catanzaro:

“Oggi è un giorno molto particolare, perché quando ti innamori, e questo amore lo vivi intensamente per 3 anni, ma poi all’improvviso tutto svanisce nel nulla, posso assicurarvi che dentro al proprio cuore qualcosa si spezza, specialmente per chi come me un “Cuore” ce l’ha! E’ arrivato questo momento che speravo fosse più lontano, ma purtroppo dopo due stagioni non proprio positive sono costretto a cambiare pagina, a rimboccarmi le maniche come ho sempre fatto ed a ripartire più forte di prima!!

Potrei raccontare tante cose, ma i miei valori e la mia professionalità non lo accetterebbero. Me ne vado in silenzio con il massimo rispetto di tutti. Non sputo sul piatto dove ho mangiato, anzi ringrazio la nuova proprietà per aver salvato tutti i nostri contratti e tutte le persone che hanno lavorato e condiviso con me questi 3 anni nel Calcio Catania.

Ringrazio specialmente chi mi è sempre stato vicino nei momenti difficili ed ha permesso a me e la mia famiglia di conoscere e vivere questa bella realtà. Posso solo augurare il meglio a tutti voi perché senza dubbio meritate di più…

Ho sempre dato tutto me stesso con impegno e dedizione per la vostra gloriosa maglia e su questo spero me ne diate atto. Vado via a testa alta ed orgoglioso di aver indossato la fascia di capitano di un giocatore simbolo e persona straordinaria come MARCO BIAGIANTI. Calciatori ce ne sono tanti…Ma uomini ce ne sono pochi!

Ci vediamo presto…Grazie di tutto Catania…Vi ho amato con tutto me stesso.

DAVIS CURIALE 11″.

