ESCLUSIVA – Bergossi (agente FIFA): “Progetto Catania, impressioni positive”

L’agente FIFA Alberto Bergossi, frequentemente in contatto con il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, parla ai nostri microfoni delle impressioni ricavate dal progetto di rilancio che il Catania intende portare avanti:

“Ho ricavato un’impressione positiva, di un gruppo di persone che lavora bene. Sento spesso Pellegrino (anche alla luce della trattativa per il prolungamento contrattuale di Giovanni Pinto) e mi ha spiegato delle macerie che hanno trovato nel momento in cui si sono insediati nella società. Mi ha anche detto che intendono confermare un gruppo di giocatori ritenuti un pò più affidabili, Pinto tra questi. Ho avuto la percezione di un progetto serio. So che stanno allestendo una squadra non ottima ma buona, manca ancora qualche tassello importante per completare la rosa. E poi, per quanto riguarda la guida tecnica, Pinto mi parla bene delle idee del mister Giuseppe Raffaele e dei suoi metodi di lavoro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***