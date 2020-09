CATANIA: esordio al “Massimino” in campionato, così negli ultimi anni

Dal 2010 in poi, il Catania ha collezionato un numero prevalente di vittorie (cinque) all’esordio in campionato tra le mura amiche. A cominciare dal 12 settembre 2010 (Catania-Parma), solamente in un’occasione i rossazzurri sono usciti sconfitti dal “Massimino”, contro l’Inter in Serie A nel 2013. Tre, invece, i risultati di parità. Nelle ultime stagioni la formazione dell’Elefante ha piegato tra le mura amiche la resistenza di Ischia, Juve Stabia e Vibonese, pareggiando al cospetto del Racing Fondi nel 2017.

BILANCIO ESORDIO CASALINGO IN CAMPIONATO ULTIMI ANNI

Vittorie: 5

Pareggi: 3

Sconfitte: 1

Gol fatti: 19

Gol subiti: 13

Differenza reti: +6

Serie C 2018/19 – 6 ottobre 2018, Catania 3-0 Vibonese

Serie C 2017/18 – 26 agosto 2017, Catania 1-1 Racing Fondi

Lega Pro 2016/17 – 27 agosto 2016, Catania 3-1 Juve Stabia

Lega Pro 2015/16 – 27 settembre 2015, Catania 4-2 Ischia Isolaverde

Serie B 2014/15 – 30 agosto 2014, Catania 3-3 Virtus Lanciano

Serie A 2013/14 – 1 settembre 2013, Catania 0-3 Inter

Serie A 2012/13 – 2 settembre 2012, Catania 3-2 Genoa

Serie A 2011/12 – 11 settembre 2011, Catania 0-0 Siena

Serie A 2010/11 – 12 settembre 2010, Catania 2-1 Parma

