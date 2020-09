ESCLUSIVA: Catania-Costantino, lo scenario di mercato

Fondato l’accostamento dei giorni scorsi al Catania di Rocco Costantino, attaccante ora in forza alla Triestina. Ma da ricondurre esclusivamente ad un sondaggio che la società rossazzurra ha effettuato, raccogliendo informazioni sulle condizioni di vendita e l’ingaggio percepito per eventualmente provare ad ingaggiare la punta classe 1990. Ebbene il Catania sa che il giocatore, reduce dall’esperienza in prestito al Bari, è richiestissimo. La Triestina gli cerca una nuova sistemazione, facendo sapere che non verrà ceduto attraverso operazioni di scambio. Se il Catania decidesse di provare ad affondare i colpi per Costantino, farebbe i conti con una folta concorrenza in Serie C. Teramo, Modena, Grosseto, Bari, Pro Vercelli, Novara sono solo alcuni dei club potenzialmente interessati. Al momento non ci sono sviluppi ulteriori, vedremo più avanti.

