ESCLUSIVA: c’è una nuova pista di mercato per Curiale

Fuori dal progetto tecnico, non decolla la pista Catanzaro per Davis Curiale. C’è un discorso avviato da tempo con il club giallorosso, ma la situazione rimane in standb-by. A proposito del futuro di Curiale, si presenta una novità rispetto ai giorni scorsi. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, nelle ultime ore si è mosso il Potenza. Curiale è un attaccante che piace alla società lucana, al momento però il giocatore tentenna sulla destinazione. Da non escludere l’idea di utilizzare la punta ex Trapani come pedina di scambio (Luigi Silvestri?).

