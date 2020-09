EX ROSSAZZURRI – Odjer: “Da Catania a Trapani, la Sicilia mi ha aiutato. Ora Palermo”

Prime parole da calciatore rosanero per l’ex centrocampista del Catania Moses Odjer:

“Il Palermo mi dà soprattutto la possibilità di giocare con continuità ed è quello che cercavo, quando è arrivata la chiamata ho detto subito sì conoscendo la storia del club. So di non essere soddisfatto della mia carriera e di potere dare di più. Torno in una terra, la Sicilia, che mi ha aiutato nell’ambito della crescita professionale. Quando arrivai a Catania avevo 17-18 anni. Non parlavo la lingua italiana e non conoscevo nessuno. Poi mi sono trasferito a Trapani, trovandomi bene”.

