EX ROSSAZZURRI: Odjer avversario del Catania, sposa il progetto Palermo

Cresciuto nelle giovanili del Catania – club che lo ha fatto esordire tra i professionisti nel campionato di Serie B 2014/15 – Moses Odjer torna in Sicilia e lo fa per vestire la maglia del Palermo. Il centrocampista ghanese classe 1996, pertanto, parteciperà al prossimo campionato di Serie C e sarà avversario del Catania. Da giovedì sera è approdato a Palermo, pronto a firmare un contratto biennale con il sodalizio rosanero. Nella passata stagione ha indossato la casacca del Trapani. Prima ancora ha militato per cinque anni tra le fila della Salernitana.

