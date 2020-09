IZCO: ritorno a Catania, le congratulazioni degli ex rossazzurri sui social

La notizia dell’ufficialità del ritorno di Mariano Izco a Catania è stata salutata con soddisfazione da tanti tifosi ed ex compagni di squadra dell’argentino in rossazzurro. Sui social, tra i vari messaggi pubblicati, spiccano quelli di Blazej Augustyn, Christian Terlizzi, Pablo Barrientos, Mariano Andujar e Alejandro Gomez. “Grande Mariano”, il commento di Augustyn e Andujar mentre Terlizzi invia un personale in bocca al lupo per il suo ritorno a casa. Giunge un pensiero anche da Takayuki Morimoto, mentre Barrientos rivolge a Izco i migliori complimenti, consapevole di quanto ha dato al Catania ai tempi della Serie A, e Gomez parla di “ritorno dell’uomo record, il capitano”. Congratulazioni da più parti rivolte al centrocampista argentino, che da anni aspettava il momento di tornare a vestire la maglia rossazzurra e adesso vede il sogno concretizzarsi.

