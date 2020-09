DA ‘LA REPUBBLICA’: “Dal Bari al Catania, girone infernale”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Repubblica’ in rassegna

Martedì sono stati resi noti i gironi del campionato di Serie C 2020/21. Nessuna sorpresa per quanto concerne il raggruppamento meridionale. Il quotidiano inserisce anche Catania e Palermo tra le potenziali vincitrici del prossimo campionato. “Nel loro raggruppamento – si legge – i rosanero dovranno fare i conti con il blasone di Avellino, Bari, Catania, Catanzaro e Foggia. Con il rango di formazioni abituate alla B come Trapani, Juve Stabia e Ternana. E con le squadre di categoria come Casertana, Monopoli, Paganese, Potenza, Teramo, Turris e Viterbese che conoscono assai bene le insidie e le trappole di un campionato da sempre definito come infernale”.

