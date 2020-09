DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Welbeck: “Voglio ripagare società e tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Tanta voglia di riprendersi il Catania ed il suo pubblico per il centrocampista Nana Welbeck, confermato nell’organico di mister Giuseppe Raffaele. “Mi sono fermato dal 10 novembre fino all’inizio di gennaio per problemi di pressione e non cardiaci – ribadisce – Mi sono rimesso, sono tornato a giocare il 16 febbraio contro la Reggina, ma dopo cinque gare il campionato s’è fermato per il Covid. Sono pronto, spero di aver dimostrato il mio impegno. La C italiana? Si lotta su ogni pallone, ma è meglio così perché se faccio il calciatore mi sembra giusto misurarmi con avversari alla pari e senza timore di nessun genere. Ora voglio ripagare società e tifosi”.

