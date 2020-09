DA ‘LA SICILIA’: Catania, si rivede il sole. Tacopina, non resta che aspettare

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania, si rivede il sole. E se Tacopina dirà sì il rilancio sarà più facile”. Così titola il quotidiano locale, che sottolinea come il peggio sia passato in casa rossazzurra. “Alla Sigi – si legge – il merito di aver salvato il club, ora s’intravede la possibilità di creare una società ancora più solida”. Tacopina ha chiesto un mese di tempo, è chiaro che vuole esaminare attentamente carte e documenti assieme ai suoi legali, poi darà una risposta. L’avvocato italo-americano si fermerà fino a domenica prima di tornare in America. Non resta che aspettare. E intanto torna la fiducia e l’entusiasmo tra i tifosi.

