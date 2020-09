DA ‘LA SICILIA’: per Pagliara “niente polemiche”, Biagianti non tornerà da calciatore?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale ribadisce i meriti della Sigi per la salvezza del Catania ed il fatto che si sia tornato a respirare aria positiva a Torre del Grifo, precisando di non lasciarsi andare a facili entusiasmi perchè è l’inizio di un lungo e faticoso percorso. Senza polemiche, come detto da Fabio Pagliara che, almeno per il momento, si è defilato dal progetto. Relativamente alla Catania Card, non si esclude che ci saranno tariffe più agevolate per i tifosi. Capitolo Marco Biagianti: la fascia di capitano verrà ceduta a Silvestri e ciò lascia prevedere per lui un posto da dirigente o allenatore del settore giovanile.

