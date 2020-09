DA ‘LA SICILIA’: Furlan-Mazzarani a Livorno, si valuta Martinez. Pinto verso il rinnovo e spunta l’idea Agostinone 

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Consueto punto sul calciomercato a cura del quotidiano locale. Mentre è in via di definizione il doppio passaggio al Livorno di Furlan e Mazzarani, si valuta l’eventuale permanenza alle pendici dell’Etna dello spagnolo Martinez. Col Catanzaro sempre viva l’idea di uno scambio Curiale-Tulli, ma c’è anche l’ipotesi Kanoutè. Catania in pole position per Sarao, Volpe e Martignago altre piste possibili ma su quest’ultimo vi abbiamo segnalato una frenata nella trattativa. Per la difesa il nome nuovo è Agostinone, spesso impiegato come terzino in carriera ma che a Catania giostrerebbe da centrale, aggiungiamo noi. Da tempo si registra, inoltre, l’interesse per Allievi. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la notizia di Pinto che potrebbe rinnovare il contratto in scadenza, giungono conferme dal quotidiano in questo senso. Vicino l’approdo al Catania del centrocampista Luis Maldonado.