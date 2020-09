DA ‘LA SICILIA’: staff sanitario Catania, torna Riso. Saluta Turi Libra

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il nuovo staff sanitario rossazzurro. Il quotidiano locale mette in risalto il ritorno del dottor Francesco Riso, dopo quattro anni, durante i quali ha lavorato per l’Udinese ed è stato per dieci anni assistent del prof. Mariani, medico che a Villa Stuart ha operato molti grandi calciatori. Rimane invece il volto storico di Alfio Scudero, che ha sposato la causa rossazzurra sia negli anni gloriosi della Serie A che in C. Tra i confermati il fisioterapista Andrea Calì, il dott. Arcangelo Russo mentre si conclude dopo anni di grande professionalità ed impegno l’esperienza del massaggiatore Turi Libra.

