MAZZARANI: prove in cabina di regia

Al momento figura regolarmente tra i convocati di mister Giuseppe Raffaele, in attesa di capire quale futuro lo attende. Su Andrea Mazzarani, l’ex tecnico del Potenza non ha ancora sciolto le riserve. Molto dipenderà da quel che il giocatore riuscirà a dimostrare in ritiro, all’interno dello scacchiere del mister. Mazzarani è un calciatore in grado di ricoprire molteplici ruoli. Raffaele lo prova anche da regista di centrocampo. Una posizione, questa, non nuova ma che molto di rado il calciatore romano ha occupato negli ultimi anni. Contribuendo allo sviluppo dell’organizzazione del gioco, impostando la manovra della squadra. Vedremo quali saranno le valutazioni tecnico-tattiche del Catania nei prossimi giorni. Mazzarani, dal canto suo, vorrebbe provare a giocarsi fino in fondo le proprie carte. La palla passa a Raffaele ed alla dirigenza.

