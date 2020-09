MERCATO: Barisic-Teramo, la trattativa non decolla

Non giungono novità positive sul fronte Teramo per Maks Barisic. Il Catania ha proposto nei giorni scorsi l’attaccante al club abruzzese. Non è una novità, visto che già nel mercato di gennaio fu intavolata una trattativa per provare a trasferire Barisic in Abruzzo ma le parti non raggiungero l’intesa. Adesso il nuovo contatto tra Catania e Teramo non ha prodotto gli esiti sperati. Non è semplice piazzare il calciatore sloveno. Si pensava ad uno scambio con Barisic per arrivare a Riccardo Martignago. Ma quest’ultimo piace a prescindere, come riportato giovedì.

