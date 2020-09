MERCATO: a breve le ufficialità di Furlan e Mazzarani al Livorno

Jacopo Furlan e Andrea Mazzarani pronti per formalizzare il trasferimento al Livorno. La società toscana ufficializzerà nel corso della prossima settimana gli ingaggi del portiere e del jolly offensivo del Catania. Aldo Spinelli ha lasciato la presidenza amaranto e, pertanto, bisogna attendere il momento in cui effettivamente si insedierà la nuova proprietà per completare la doppia operazione di mercato. Ma è questione di pochissimo tempo, già lunedì dovrebbe essere depositato l’atto di cessione del club. Mazzarani e Furlan stanno per intraprendere una nuova esperienza professionale e dovrebbero firmare un contratto biennale.

