MERCATO: Sky accosta Fazio a Catania e Catanzaro

Sky Sport accosta a Catania e Catanzaro il difensore della Juve Stabia Pasquale Fazio. Contrattualmente legato fino a giugno del 2021, Fazio ha ricoperto prevalentemente il ruolo di terzino destro ma in carriera ha giostrato spesso anche da centrale difensivo. In questo momento i giallorossi calabresi sarebbero in vantaggio per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del ragazzo messinese classe 1989, che nella passata stagione ha totalizzto 21 presenze in Serie B.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***